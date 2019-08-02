На улицы Твери добавят светофоров

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-02T14:31:59+03:00

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Дополнительное светофорное регулирование будет введено в городе для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Один из светофорных объектов появится у дома № 44 по проспекту 50 лет Октября. На данном участке у автомобилистов часто возникают сложности при движении из-за больших потоков пешеходов и транспорта. Сейчас там работает только пешеходный светофор, а с 5 августа на этом Т-образном перекрёстке будет введено полное светофорное регулирование движения транспорта – как по проспекту, так и по проезду.

Временный светофорный светофор появится на пересечении улиц Завидова и Коминтерна. Он должен упорядочить автомобильный трафик на время закрытия Бурашевского путепровода.

Также постоянный светофор появится в течение августа на пересечении улиц Красина и Зинаиды Коноплянниковой, перед въездом на мост через Тверцу.

Как сообщает пресс-служба администрации Твери, введение полного светофорного регулирования позволит значительно повысить безопасность движения на вышеперечисленных участках улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU