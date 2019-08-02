День ВДВ в Твери отметили митингом, концертом и солдатской кашей
2 августа тверские десантники по традиции собрались на площади у Обелиска Победы, чтобы отметить годовщину образования Воздушно-десантных войск России. В этом году самому элитному подразделению исполнилось 89 лет.
В 11:00 на площади Победы состоялся митинг. Участников чествовали первые лица города и области, а после торжественной части собравшиеся возложили цветы к обелиску и Вечному огню.
Не обошлось и без развлечений. На стадионе Суворовского училища развернулась выставка современного оружия и оружия времен Великой Отечественной войны, а также выставка парашютных систем. Там же состоялись показательные выступления парашютистов Тверского авиационно-спортивного клуба и военнослужащих Тверского гарнизона, спортсменов регионального отделения Союза десантников и спецподразделения УФСИН России по Тверской области.
Спортсмены и силачи смогли помериться силами - тягали штанги, гири, провели соревнования по армрестлингу.
На площадке была организована работа полевой кухни, где можно было попробовать настоящую солдатскую кашу.
Завершился праздник концертом патриотической песни.
ИСТОЧНИК KP.RU