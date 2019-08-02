Сотрудника сетевой организации в Тверской области подозревают в коммерческом подкупе

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-02T12:16:50+03:00

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Вышневолоцким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении сотрудника сетевой организации, которого подозревают в коммерческом подкупе.

По версии следствия, 29 июля 2019 года сотрудник Вышневолоцкого отделения Общества с ограниченной ответственностью сетевой организации, обладая служебными полномочиями, вымогал у гражданина деньги за присоединение объекта энергопринимающих устройств, расположенного в городе Вышний Волочек, к электрическим сетям в кротчайшие сроки. Чтобы избежать вредных последствий и нарушения сроков выполняемых на объекте работ, мужчина был вынужден передать деньги.

- В результате незаконных действий сотрудник Общества получил от гражданина денежные средства – часть коммерческого подкупа в сумме 60 тысяч рублей. После передачи денежных средств мужчина был задержан сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Вышневолоцкий», выявившими данное преступление, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Фигурант отправлен под домашний арест. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU