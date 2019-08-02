В ДТП с отечественным авто в Тверской области пострадал мотоциклист

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-02T12:06:22+03:00

В Тверской области мотоциклист получи травмы в ДТП с легковушкой Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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ДТП случилось вечером, 1 августа, на Ильинском шоссе в Кимрах Тверской области.

34-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21041", выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклу "Сузуки SV650". Мотоцикл был без государственного номера и не зарегистрирован в установленном порядке.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, в результате столкновения пострадал 41-летний водитель мотоцикла.

С телесными повреждениями он доставлен на автомобиле скорой помощи в приемный покой медицинского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU