2019-08-02T12:06:22+03:00
Происшествия

В ДТП с отечественным авто в Тверской области пострадал мотоциклист

Авария произошла в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области мотоциклист получи травмы в ДТП с легковушкой Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области мотоциклист получи травмы в ДТП с легковушкой Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

ДТП случилось вечером, 1 августа, на Ильинском шоссе в Кимрах Тверской области.

34-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21041", выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мотоциклу "Сузуки SV650". Мотоцикл был без государственного номера и не зарегистрирован в установленном порядке.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, в результате столкновения пострадал 41-летний водитель мотоцикла.

С телесными повреждениями он доставлен на автомобиле скорой помощи в приемный покой медицинского учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверская область вошла в тройку регионов с самой медленной скорой помощью
Известный шеф-повар Константин Ивлев попробует блюда тверской кухни
Фойе Дома культуры в Тверской области незаконно сдали в аренду под меховую ярмарку
В Твери пациентов медучреждения кормили некачественным сливочным маслом
Приятное с полезным: В Городском саду пройдет фестиваль тверской семьи
Случайный собутыльник ограбил жителя Твери
"Контроль трезвости" выявит, кто в Тверской области пьяным сел за руль
На улицы Твери добавят светофоров
День ВДВ в Твери отметили митингом, концертом и солдатской кашей
Сотрудника сетевой организации в Тверской области подозревают в коммерческом подкупе
В Тверской области отпразднуют годовщину первого военного салюта
Житель Тверской области устроил свалку на землях сельхозназначения
В Твери фура подтолкнула в кювет легковушку
Водитель "ВАЗа" стал виновником аварии на встречной полосе трассы в Тверской области
Жительница Твери забыла деньги в банкомате, и они достались злоумышленнице
За "пьяную" поездку на скутере житель Тверской области получил реальный срок
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Первый фестиваль социальных танцев пройдет в Твери
Эстрадный дуэт "Джаз-Парнас" приглашает в Городской сад Твери на музыкальный вечер
Жителей Тверской области приглашают на "Фестиваль меда и диких трав"
В Тверской области обезвредили авиабомбу и два артиллерийских снаряда
В Твери определили финалистов Всероссийского фестиваля "Таланты и поклонники"