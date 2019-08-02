2019-08-02T11:57:51+03:00
Общество

В Тверской области отпразднуют годовщину первого военного салюта

А на выставке одного экспоната по случаю мероприятия покажут шинель Сталина
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области отпразднуют годовщину первого военного салютаВ Тверской области отпразднуют годовщину первого военного салютаФото: Виктория ЖУКОВА
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Акция, посвященная годовщине первого военного салюта, состоится 3 августа в Ржевском филиале Музея Победы в деревне Хорошево Тверской области.

В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители Российского военно-исторического общества, жители города и района. На мероприятие приглашена дочь командующего Калининским фронтом Андрея Ерёменко Татьяна Ерёменко. Именно в Хорошево Верховным Главнокомандующим Иосифом Сталин ым был отдан приказ о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы 1943 года.

Во время мероприятия в Ржевском филиале состоится презентация нового межмузейного проекта. На выставке одного экспоната посетители смогут увидеть шинель Сталина, которую носил генералиссимус. Также будет работать выставка «Край родной», на которой представят около 30 работ местных живописцев. Напомним, что в настоящее время в регионе идет активная подготовка к 75-летнему юбилею Победы. В Ржевском районе в настоящее время строится мемориал Советскому солдату.

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени завершить строительство самого масштабного в современной России мемориала Cоветскому солдату должны к 9 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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