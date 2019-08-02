2019-08-02T11:40:43+03:00
Общество

Житель Тверской области устроил свалку на землях сельхозназначения

Нарушения выявил региональный Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Свалка на землях сельхозназначения Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской областиСвалка на землях сельхозназначения Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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Два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 16 гектаров, расположенные в районе деревни Борутино Высоковского сельского поселения Рамешковского района, не используются для сельскохозяйственного производства. Нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Ранее собственнику уже выдавалось предписание на приведение земель в соответствующее состояние и был выписан штраф, но ситуация не изменилась.

Земли продолжают зарастать кустами и сорняками. Кроме того, на неухоженной земле образовалась стихийная свалка твердых бытовых отходов площадью свыше 0,5 гектара.

Материалы в отношении недобросовестного землевладельца Управлением Россельхознадзора направлены в мировой суд. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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