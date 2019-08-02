Житель Тверской области устроил свалку на землях сельхозназначения
Два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 16 гектаров, расположенные в районе деревни Борутино Высоковского сельского поселения Рамешковского района, не используются для сельскохозяйственного производства. Нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Ранее собственнику уже выдавалось предписание на приведение земель в соответствующее состояние и был выписан штраф, но ситуация не изменилась.
Земли продолжают зарастать кустами и сорняками. Кроме того, на неухоженной земле образовалась стихийная свалка твердых бытовых отходов площадью свыше 0,5 гектара.
Материалы в отношении недобросовестного землевладельца Управлением Россельхознадзора направлены в мировой суд. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU