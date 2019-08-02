В Твери фура подтолкнула в кювет легковушку

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-02T11:19:43+03:00

Иномарка оказалась в кювете по вине большегруза Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла в 19:20 вечера, 1 августа, в Больших Перемерках в Твери.

45-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес" с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди и столкнулся и автомобилем "Киа Пиканто" под управлением 47-летней женщины.

В результате столкновения легковушка съехала в кювет.

По информации региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадал 72-летний пассажир, который сидел на переднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

Его доставили в медучреждение и после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU