Водитель "ВАЗа" стал виновником аварии на встречной полосе трассы в Тверской области
ДТП произошло в Зубцовском районе
Водитель легковушки пострадал в лобовом столкновении двух авто Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась вечером, 1 августа, на 210-м км трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском районе Тверской области.
54-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ21213», ехал в сторону Ржева, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 21-летнего водителя.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа". На скорой помощи он был госпитализирован в ЦРБ города Ржева.
ИСТОЧНИК KP.RU