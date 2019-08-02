Водитель "ВАЗа" стал виновником аварии на встречной полосе трассы в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-02T10:01:00+03:00

Водитель легковушки пострадал в лобовом столкновении двух авто Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась вечером, 1 августа, на 210-м км трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском районе Тверской области.

54-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ21213», ехал в сторону Ржева, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением 21-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа". На скорой помощи он был госпитализирован в ЦРБ города Ржева.

ИСТОЧНИК KP.RU