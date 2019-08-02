Жительница Твери забыла деньги в банкомате, и они достались злоумышленнице

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-02T09:34:33+03:00

Женщина забыла в банкомате восемь тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 28-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила правоохранителям, что обналичивала карту в одном из банкоматов Твери. Совершив операцию, она забрала карту и, не дождавшись денег, ушла.

Этим воспользовалась злоумышленница, которая находилась рядом. Женщина присвоила себе восемь тысяч рублей.

Личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 36-летняя жительница Твери. Женщина призналась в содеянном и сказала, что деньги успела потратить.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. По статье "Кража" ей грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU