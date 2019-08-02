За "пьяную" поездку на скутере житель Тверской области получил реальный срок

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-02T08:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстал житель Конаково, который в мае 2019 года ехал на скутере без номеров и был остановлен сотрудниками ДПС. От медицинского освидетельствования водитель отказался, против него составили протокол об административном правонарушении и отстранили от управления транспортом.

Установлено, что мужчина не первый раз привлекается к административной ответственности и был арестован на 10 суток.

- Изучив данные обстоятельства, суд пришел к выводу, что действия подсудимого С. подлежат квалификации по ст. 264.1 УК РФ, - сообщает пресс-служба Конаковского городского суда. - Решением суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,5 года.

Подсудимый заключен под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU