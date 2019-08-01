2 августа православные Твери отмечают Ильин день

СЕГОДНЯ 23:26 2019-08-01T23:35:12+03:00

Согласно преданию, за свою веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице

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2 августа - не только день ВДВ. Если обратиться к православным праздникам, то в этот день отмечают еще и Ильин день.

- Илия - один из величайших пророков Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Когда родился Илия, отцу его было видение, что благообразные мужи беседовали с младенцем, пеленали огнем и питали пламенем огненным - рассказывает протоиерей руководитель ОВЦОС Тверской епархии Сергий Дмитриев. - С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом подвиге поста и молитвы. За свою веру пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

В этот день престольный праздник будут отмечать в Ильинской церкви села Селихово Конаковского района, а также в Ильинской церкви Торжка и Старицы.

Кстати, в народе у этому дню относились по-особому. Верили, что на Ильин день часто идет дождь, и говорили, что промокнуть в этот день не грех, это только пойдет на пользу здоровью.

Согласно другому поверью, с этого дня переставали купаться в реках и озерах, мол, "олень реку переплыл"и "олень копытца обмочил". А объясняли тем, что со 2 августа лето переходит в осень, вода начинает цвести и становится непригодной для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU