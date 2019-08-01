Первый фестиваль социальных танцев пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 23:00 2019-08-01T23:03:58+03:00

На фестиваль приедут и профессионалы - приглашенные артисты. Фото: Вконтакте, из группы TVER LATINO FEST

Начнется он со знакомства и бесплатных мастер-классов

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10 и 11 августа в Твери пройдет первый фестиваль социальных танцев - по бачате, сальсе, кизомбе.

Программа будет интересна, как профессионалам, так и начинающим танцорам, так как будет состоять из двух частей.

10 августа в 18.00 запланированы: День знакомства с социальными латиноамериканскими танцами в Городском саду - бесплатные мастер-классы по парным танцам с нуля для всех желающих.

11 августа в 20.00 - Мастер-классы с приглашенными артистами. На фестиваль приедут: Pablo Vilches (Испания), Wilkin Olivero (Доминиканская Республика), Daniel Torriente (Куба), Douglas Rojas (Куба), Михаил Журавель (Москва), Дарья Андреевна (Москва). Вход платный.

ИСТОЧНИК KP.RU