Первый фестиваль социальных танцев пройдет в Твери
10 и 11 августа в Твери пройдет первый фестиваль социальных танцев - по бачате, сальсе, кизомбе.
Программа будет интересна, как профессионалам, так и начинающим танцорам, так как будет состоять из двух частей.
10 августа в 18.00 запланированы: День знакомства с социальными латиноамериканскими танцами в Городском саду - бесплатные мастер-классы по парным танцам с нуля для всех желающих.
11 августа в 20.00 - Мастер-классы с приглашенными артистами. На фестиваль приедут: Pablo Vilches (Испания), Wilkin Olivero (Доминиканская Республика), Daniel Torriente (Куба), Douglas Rojas (Куба), Михаил Журавель (Москва), Дарья Андреевна (Москва). Вход платный.
ИСТОЧНИК KP.RU