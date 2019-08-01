2019-08-01T22:30:27+03:00
Звезды

Эстрадный дуэт "Джаз-Парнас" приглашает в Городской сад Твери на музыкальный вечер

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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В программе - саксофон, гитара, вокал.. Фото: из архива Юрия ЛоВ программе - саксофон, гитара, вокал.. Фото: из архива Юрия Ло
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Лето в городском саду продолжается. 3 августа на главной площадке Твери вновь пройдет Музыкально-танцевальное вечер. На этот раз перед жителями и гостями выступит эстрадный дуэт "Джаз-Парнас".

- Для вас прозвучат золотые хиты отечественной и зарубежной музыки в исполнении саксофониста Юрия Ло и гитариста Анатолия Ширяева, - уточняют организаторы.

Встреча пройдет в зоне рядом с детскими аттракционами.

3 августа в 20.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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