Эстрадный дуэт "Джаз-Парнас" приглашает в Городской сад Твери на музыкальный вечер
Вход свободный
В программе - саксофон, гитара, вокал.. Фото: из архива Юрия Ло
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Лето в городском саду продолжается. 3 августа на главной площадке Твери вновь пройдет Музыкально-танцевальное вечер. На этот раз перед жителями и гостями выступит эстрадный дуэт "Джаз-Парнас".
- Для вас прозвучат золотые хиты отечественной и зарубежной музыки в исполнении саксофониста Юрия Ло и гитариста Анатолия Ширяева, - уточняют организаторы.
Встреча пройдет в зоне рядом с детскими аттракционами.
3 августа в 20.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU