Жителей Тверской области приглашают на "Фестиваль меда и диких трав"

СЕГОДНЯ 22:08 2019-08-01T22:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Межрегиональный "Фестиваль меда и диких трав" проходит в Верхневолжье с 2008 года. Традиционно его проводят на территории Сандовского района, который славится своими пчеловодами и вкуснейшим медом.

В 2019 году мероприятие посвящено 90-летнему юбилею Сандовского района и Году театра. Оно состоится 10 августа в поселке Сандово.

Участников и гостей мероприятия ждет медовая ярмарка с различными сортами мёда, дегустация мёда от лучших пчеловодов и фито-бар с ароматным чаем, продовольственная ярмарка, фотозона, медовые небылицы.

В рамках фестиваля состоится межрегиональная выставка народных умельцев; пройдут мастер-классы по гриму, актерскому и театральному мастерству, спортивные состязания, народные игрища, праздничный концерт с участием местных и приглашенных коллективов.

На площадке будут накрыты сытные столы, где можно будет попробовать плов с костра, знаменитую уху по-сандовски.

Праздник начнется в 11:00 и завершится фейерверком в 23:30.

ИСТОЧНИК KP.RU