В Тверской области обезвредили авиабомбу и два артиллерийских снаряда

СЕГОДНЯ 21:37 2019-08-01T21:44:43+03:00

Авиабомбу и два артиллерийских снаряда обезвредили в Тверской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

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Снаряды времен Великой Отечественной войны 1 августа 2019 года были обнаружены группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области. "Трофеи" нашли в Оленинском районе.

Три взрывоопасных предмета: авиационная бомба ФАБ 100, 150-миллимитровый артиллерийский снаряд, 122-миллимитровый артиллерийский снаряд были успешно обезврежены.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU