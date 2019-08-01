2019-08-01T21:30:35+03:00
Звезды

В Твери определили финалистов Всероссийского фестиваля "Таланты и поклонники"

Гала-концерт состоялся в Тверском драмтеатре
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери наградили победителей фестиваля "Таланты и поклонники" Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Твери наградили победителей фестиваля "Таланты и поклонники" Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Твери подвели итоги Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники", который в пятый раз прошел в Верхневолжье. 1 августа в Тверском академическом театре драмы состоялся заключительный гала-концерт.

Напомним, мероприятие проходило под эгидой МЧС и было посвящено 370-летию пожарной охраны России. В нем приняли участие более 100 детей из 12 субъектов Российской Федерации.

Финалистов выбирали по трем номинациям. В номинации «Театральное искусство» диплом I степени получила Ульяна Епифанова (Самарская область), группа «Арлекин» (Московская область) и Даниил Зданевичу (республика Крым).

В номинации «Вокальное искусство» победителями стали ребята из коллектива «Мелодия» (Пензенская область) и Добрыня Кириенко (Алтайский край).

В номинации «Хореографическое искусство» дипломом I степени награжден театр танца «Гелиос» (республика Крым).

По завершению концерта участникам показали Тверской императорский дворец и провели обзорную экскурсию по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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