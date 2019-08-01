В Твери определили финалистов Всероссийского фестиваля "Таланты и поклонники"
В Твери подвели итоги Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества "Таланты и поклонники", который в пятый раз прошел в Верхневолжье. 1 августа в Тверском академическом театре драмы состоялся заключительный гала-концерт.
Напомним, мероприятие проходило под эгидой МЧС и было посвящено 370-летию пожарной охраны России. В нем приняли участие более 100 детей из 12 субъектов Российской Федерации.
Финалистов выбирали по трем номинациям. В номинации «Театральное искусство» диплом I степени получила Ульяна Епифанова (Самарская область), группа «Арлекин» (Московская область) и Даниил Зданевичу (республика Крым).
В номинации «Вокальное искусство» победителями стали ребята из коллектива «Мелодия» (Пензенская область) и Добрыня Кириенко (Алтайский край).
В номинации «Хореографическое искусство» дипломом I степени награжден театр танца «Гелиос» (республика Крым).
По завершению концерта участникам показали Тверской императорский дворец и провели обзорную экскурсию по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU