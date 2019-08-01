2019-08-01T21:10:42+03:00
Общество

На кургане во Ржеве Тверской области, где строится мемориал Советскому солдату, начали укрепление основания

Завершить работы планируют до 9 мая 2020 года
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области продолжается обустройство Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области продолжается обустройство Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области на площадке, где строится Ржевский мемориал Советскому солдату, началась работа по укреплению основания насыпного кургана, отливке бетонных подпорных стен. Рабочие вяжут арматуру и устанавливают опалубку для бетонной заливки основания под центральный монумент.

Также идет бетонирование основания автостоянки и устройство въезда-выезда. Полный комплекс работ по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени должен завершиться перед 9 мая 2020 года, накануне 75-летней годовщины Великой Победы.

Ржевский мемориал - самый масштабный проект в современной России. Центральной фигурой кургана станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Первый фестиваль социальных танцев пройдет в Твери
Эстрадный дуэт "Джаз-Парнас" приглашает в Городской сад Твери на музыкальный вечер
Жителей Тверской области приглашают на "Фестиваль меда и диких трав"
В Тверской области обезвредили авиабомбу и два артиллерийских снаряда
В Твери определили финалистов Всероссийского фестиваля "Таланты и поклонники"
Конкурс рыболовов, ярмарки и фейерверк - День района отметят в Сонково Тверской области
В Тверской области добровольцы очистили 70 километров береговой линии рек
Двухлетняя пассажирка пострадала при резком торможении автобуса в Твери
Тверским пенсионерам пересчитают пенсии
Арбузы, продающиеся вдоль дорог в Тверской области, покупать опасно
Пожарно-тактические учения напугали жителей города Кимры в Тверской области
Квадратные метры жилья в Тверской области вновь подорожали
В Тверской области сбили велосипедиста
Почти 44 тысячи детей отдохнули в лагерях Тверской области в июле
В августе мобильные бригады врачей осмотрят взрослых пациентов в шести районах Тверской области
В Твери поймали автоугонщика
Пьяная автоледи попала в аварию на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области кроссовер опрокинулся в кювет, пострадал пассажир
Фейковый "игумен" из Тверской области собирает деньги на восстановление монастыря в Кургане
В Твери мужчину задержали при попытке сделать "закладки" на улице города
Тверские летчики будут тушить лесные пожары в Красноярске
Совершеннолетний парень смог съехать от бабушки после вмешательства прокуратуры Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало сотрудникам более четырех миллионов рублей заработной платы
Житель Тверской области отобрал у своей сожительницы кольцо и получил условный срок