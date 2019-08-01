На кургане во Ржеве Тверской области, где строится мемориал Советскому солдату, начали укрепление основания

СЕГОДНЯ 21:10 2019-08-01T21:10:42+03:00

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В Тверской области на площадке, где строится Ржевский мемориал Советскому солдату, началась работа по укреплению основания насыпного кургана, отливке бетонных подпорных стен. Рабочие вяжут арматуру и устанавливают опалубку для бетонной заливки основания под центральный монумент.

Также идет бетонирование основания автостоянки и устройство въезда-выезда. Полный комплекс работ по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени должен завершиться перед 9 мая 2020 года, накануне 75-летней годовщины Великой Победы.

Ржевский мемориал - самый масштабный проект в современной России. Центральной фигурой кургана станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

ИСТОЧНИК KP.RU