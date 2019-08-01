Конкурс рыболовов, ярмарки и фейерверк - День района отметят в Сонково Тверской области
По случаю дня рождения Сонковского района в ближайшую субботу, 3 августа, состоится праздник. Начнётся он в деревне Вепрь на реке Корожечна с конкурса рыболовов в 6:00.
Продолжатся праздничные мероприятия на сонковском стадионе "Локомотив". С 10 утра там будут работать ярмарки, выставки, летние кафе. Для пришедших организуют мастер классы и другие развлечения.
С 11 до 12 часов там же пройдёт гастрономический конкурс, а также соревнования по шахматам, шашкам, настольному теннису, гиревому спорту. Будут работать фотозоны.
Далее последуют торжественные и концертные программы.
В 15:00 любителей спорта приглашают на футбольный матч Сонково - Удомля.
В 17:00 состоится фестиваль красок "Холи".
В 20:00 на Центральной площади начнётся танцевальная программа. Завершится праздник фейерверком в 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU