2019-08-01T17:08:53+03:00
Общество

Тверским пенсионерам пересчитают пенсии

С 1 августа Пенсионный фонд перерасчитывает страховую долю пенсий и выплаты из средств пенсионных накоплений
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
С 1 августа увеличивается размер выплат из средств пенсионных накоплений.С 1 августа увеличивается размер выплат из средств пенсионных накоплений.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

С 1 августа увеличивается размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты - сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Ежемесячные пенсии будут увеличены с учётом корректирующего коэффициента, который для накопительной пенсии составит 4,9%, а для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений - 5,1%.

Также с 1 августа ПФР поводит беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Средний размер такой прибавки в Тверской области составит 220 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области добровольцы очистили 70 километров береговой линии рек
Двухлетняя пассажирка пострадала при резком торможении автобуса в Твери
Арбузы, продающиеся вдоль дорог в Тверской области, покупать опасно
Пожарно-тактические учения напугали жителей города Кимры в Тверской области
Квадратные метры жилья в Тверской области вновь подорожали
В Тверской области сбили велосипедиста
Почти 44 тысячи детей отдохнули в лагерях Тверской области в июле
В августе мобильные бригады врачей осмотрят взрослых пациентов в шести районах Тверской области
В Твери поймали автоугонщика
Пьяная автоледи попала в аварию на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области кроссовер опрокинулся в кювет, пострадал пассажир
Фейковый "игумен" из Тверской области собирает деньги на восстановление монастыря в Кургане
В Твери мужчину задержали при попытке сделать "закладки" на улице города
Тверские летчики будут тушить лесные пожары в Красноярске
Совершеннолетний парень смог съехать от бабушки после вмешательства прокуратуры Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало сотрудникам более четырех миллионов рублей заработной платы
Житель Тверской области отобрал у своей сожительницы кольцо и получил условный срок