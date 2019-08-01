Тверским пенсионерам пересчитают пенсии

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-01T17:08:53+03:00

С 1 августа Пенсионный фонд перерасчитывает страховую долю пенсий и выплаты из средств пенсионных накоплений

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С 1 августа увеличивается размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты - сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Ежемесячные пенсии будут увеличены с учётом корректирующего коэффициента, который для накопительной пенсии составит 4,9%, а для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений - 5,1%.

Также с 1 августа ПФР поводит беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснётся всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Средний размер такой прибавки в Тверской области составит 220 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU