Арбузы, продающиеся вдоль дорог в Тверской области, покупать опасно
- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.
В разгар торговли арбузами и дынями ведомство выпустило памятку о том, что необходимо знать, чтобы покупка бахчевых не обернулась отравлением.
Сообщается, что на месте продажи должен быть пакет сопроводительных документов на продукцию, а продавец должен иметь при себе медкнижку и документы с информацией о юридическом лице, реализующем арбузы.
Торговая точка должна быть огорожена и находиться под навесом. Арбузы и дыни складируют на специальных стеллажах, от солнца они должны быть закрыты тентом.
Вырезать по старой традиции кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.
ИСТОЧНИК KP.RU