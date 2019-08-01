2019-08-01T16:43:55+03:00
Общество

Арбузы, продающиеся вдоль дорог в Тверской области, покупать опасно

Специалисты Роспотребнадзора советуют, как правильно выбрать арбуз и не отравиться
Виктория ТУШКОВА
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Выбирайте арбузы правильно!Выбирайте арбузы правильно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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- Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена, в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

В разгар торговли арбузами и дынями ведомство выпустило памятку о том, что необходимо знать, чтобы покупка бахчевых не обернулась отравлением.

Сообщается, что на месте продажи должен быть пакет сопроводительных документов на продукцию, а продавец должен иметь при себе медкнижку и документы с информацией о юридическом лице, реализующем арбузы.

Торговая точка должна быть огорожена и находиться под навесом. Арбузы и дыни складируют на специальных стеллажах, от солнца они должны быть закрыты тентом.

Вырезать по старой традиции кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено: в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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