Пожарно-тактические учения напугали жителей города Кимры в Тверской области
Спасатели просят горожан сохранять спокойствие
В Кимрах проходят пожарно-тактические учения Фото: vk.com/Кимры LIFE
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В четверг, 1 августа, в соцсетях появились тревожные кадры, сообщающие о том, что одну из улиц в Кимрах Тверской области силовики "взяли в квадрат".
В оцепление попали несколько домов. Очевидцы сообщили, что поступил сигнал о бомбе, однако слух не подтвердился.
Как уточнили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в Кимрах проходят пожарно-тактически учения.
Жителей просят сохранять спокойствие.
ИСТОЧНИК KP.RU