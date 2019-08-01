2019-08-01T15:16:11+03:00
Общество

Пожарно-тактические учения напугали жителей города Кимры в Тверской области

Спасатели просят горожан сохранять спокойствие
Ольга ТРОФИМОВА
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В Кимрах проходят пожарно-тактические учения Фото: vk.com/Кимры LIFEВ Кимрах проходят пожарно-тактические учения Фото: vk.com/Кимры LIFE
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В четверг, 1 августа, в соцсетях появились тревожные кадры, сообщающие о том, что одну из улиц в Кимрах Тверской области силовики "взяли в квадрат".

В оцепление попали несколько домов. Очевидцы сообщили, что поступил сигнал о бомбе, однако слух не подтвердился.

Как уточнили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в Кимрах проходят пожарно-тактически учения.

Жителей просят сохранять спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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