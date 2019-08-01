2019-08-01T14:51:36+03:00
Экономика

Квадратные метры жилья в Тверской области вновь подорожали

При этом строить в регионе стали меньше
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверская область вошла в десятку по темпам строительства жилья в ЦФОТверская область вошла в десятку по темпам строительства жилья в ЦФОФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:

Сколько стоят квадратные метры в Верхневолжье, посчитал Тверьстат.

Если верить цифрам, то жилье в регионе лишь дорожает. Цена за квадратный метр в типовой "вторичке" обойдется в 46 048 рублей, что в сравнении с первым кварталом 2019 года дороже на 1,9%. Улучшенная планировка будет стоить 46 078 рублей за "квадрат", а элитная - 64 368 рублей.

На 1,4% подорожали новостройки: 45 594 рублей теперь стоит один квадратный метр улучшенной планировки и 60 690 рублей - элитного жилья.

Кроме цен посчитали и темпы строительства. Согласно статистике Росстата, Тверская область по темпам ввода в эксплуатацию жилых помещений находится на девятом месте в ЦФО.

С начала 2019 года в регионе введено 254,4 тысячи квадратных метров, что на 4,7% меньше, за аналогичный период прошлого года.

В лидерах по-прежнему Москва и Московская область. Там введено в эксплуатацию 2 245,8 тыс. кв. метров и 3 589,7 тыс. кв. метров, соответственно.

Среди других соседних областей самые низкие темпы строительства у Костромской области. За полгода там введено в эксплуатацию 112,3 тыс кв. метров, что на 24,6% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области добровольцы очистили 70 километров береговой линии рек
Двухлетняя пассажирка пострадала при резком торможении автобуса в Твери
Тверским пенсионерам пересчитают пенсии
Арбузы, продающиеся вдоль дорог в Тверской области, покупать опасно
Пожарно-тактические учения напугали жителей города Кимры в Тверской области
В Тверской области сбили велосипедиста
Почти 44 тысячи детей отдохнули в лагерях Тверской области в июле
В августе мобильные бригады врачей осмотрят взрослых пациентов в шести районах Тверской области
В Твери поймали автоугонщика
Пьяная автоледи попала в аварию на трассе М-10 в Тверской области
В Тверской области кроссовер опрокинулся в кювет, пострадал пассажир
Фейковый "игумен" из Тверской области собирает деньги на восстановление монастыря в Кургане
В Твери мужчину задержали при попытке сделать "закладки" на улице города
Тверские летчики будут тушить лесные пожары в Красноярске
Совершеннолетний парень смог съехать от бабушки после вмешательства прокуратуры Тверской области
В Тверской области предприятие задолжало сотрудникам более четырех миллионов рублей заработной платы
Житель Тверской области отобрал у своей сожительницы кольцо и получил условный срок