Квадратные метры жилья в Тверской области вновь подорожали

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-01T14:51:36+03:00

Тверская область вошла в десятку по темпам строительства жилья в ЦФО Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

При этом строить в регионе стали меньше

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Сколько стоят квадратные метры в Верхневолжье, посчитал Тверьстат.

Если верить цифрам, то жилье в регионе лишь дорожает. Цена за квадратный метр в типовой "вторичке" обойдется в 46 048 рублей, что в сравнении с первым кварталом 2019 года дороже на 1,9%. Улучшенная планировка будет стоить 46 078 рублей за "квадрат", а элитная - 64 368 рублей.

На 1,4% подорожали новостройки: 45 594 рублей теперь стоит один квадратный метр улучшенной планировки и 60 690 рублей - элитного жилья.

Кроме цен посчитали и темпы строительства. Согласно статистике Росстата, Тверская область по темпам ввода в эксплуатацию жилых помещений находится на девятом месте в ЦФО.

С начала 2019 года в регионе введено 254,4 тысячи квадратных метров, что на 4,7% меньше, за аналогичный период прошлого года.

В лидерах по-прежнему Москва и Московская область. Там введено в эксплуатацию 2 245,8 тыс. кв. метров и 3 589,7 тыс. кв. метров, соответственно.

Среди других соседних областей самые низкие темпы строительства у Костромской области. За полгода там введено в эксплуатацию 112,3 тыс кв. метров, что на 24,6% больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU