2019-08-01T14:20:13+03:00
Происшествия

В Тверской области сбили велосипедиста

Мужчине оказана медпомощь
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области велосипедист угодил под колеса иномарки Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области велосипедист угодил под колеса иномарки Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 31 июля, на ул. Старобежецкая, в районе д.11 в Твери.

41-летняя женщина, управляя автомобилем "Опель Зафира", выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу велосипедисту, который ехал во встречном направлении.

59-летний мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.

Напомним, ДТП с велосипедистами в Тверской области происходят все чаще. По статистике УГИБДД России по Тверской области, с начала 2019 года на дорогах Верхневолжья зарегистрировано 48 аварий с участием велосипедистов, в которых три человека погибли и 45 получили различные травмы.

Госавтоинспекторы просят водителей и велосипедистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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