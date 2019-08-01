В Тверской области сбили велосипедиста
Авария произошла утром, 31 июля, на ул. Старобежецкая, в районе д.11 в Твери.
41-летняя женщина, управляя автомобилем "Опель Зафира", выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу велосипедисту, который ехал во встречном направлении.
59-летний мужчина с травмами был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.
Напомним, ДТП с велосипедистами в Тверской области происходят все чаще. По статистике УГИБДД России по Тверской области, с начала 2019 года на дорогах Верхневолжья зарегистрировано 48 аварий с участием велосипедистов, в которых три человека погибли и 45 получили различные травмы.
Госавтоинспекторы просят водителей и велосипедистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU