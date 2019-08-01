2019-08-01T13:55:55+03:00
Общество

В августе мобильные бригады врачей осмотрят взрослых пациентов в шести районах Тверской области

Ближайший выезд запланирован на 8 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мобильные бригады врачей посетят шесть районов Тверской областиМобильные бригады врачей посетят шесть районов Тверской областиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В августе мобильные медицинские бригады из областных учреждений здравоохранения посетят шесть районов Тверской области.

Ближайший выезд запланирован на 8 августа в Кувшиновскую ЦРБ. 13 августа мобильная бригада осмотрит пациентов Кашинского городского округа, 15 августа посетит в Торопецкий район. 20 августа предполагается выезд медиков в Нелидовский район, 22 августа – в Конаковский район, 27 августа – в Весьегонский район.

Консультации и медицинскую помощь местному взрослому населению будут оказывать узкие специалисты: кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, онколог, акушер-гинеколог. Все врачи - практикующие специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.

Выезды медицинских бригад сформированы с учётом обращений местных жителей. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени областной минздрав занимается расширением работы мобильных врачебных бригад, чтобы квалифицированная медицинская помощь была доступнее для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24