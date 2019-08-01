В августе мобильные бригады врачей осмотрят взрослых пациентов в шести районах Тверской области

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-01T13:55:55+03:00

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В августе мобильные медицинские бригады из областных учреждений здравоохранения посетят шесть районов Тверской области.

Ближайший выезд запланирован на 8 августа в Кувшиновскую ЦРБ. 13 августа мобильная бригада осмотрит пациентов Кашинского городского округа, 15 августа посетит в Торопецкий район. 20 августа предполагается выезд медиков в Нелидовский район, 22 августа – в Конаковский район, 27 августа – в Весьегонский район.

Консультации и медицинскую помощь местному взрослому населению будут оказывать узкие специалисты: кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, онколог, акушер-гинеколог. Все врачи - практикующие специалисты областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ.

Выезды медицинских бригад сформированы с учётом обращений местных жителей. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени областной минздрав занимается расширением работы мобильных врачебных бригад, чтобы квалифицированная медицинская помощь была доступнее для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU