2019-08-01T13:37:55+03:00
Происшествия

В Твери поймали автоугонщика

Молодому человеку грозит пять лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери задержали автоугонщикаВ Твери задержали автоугонщикаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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С заявлением о краже автомобиля в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 56-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью из двора дома на Волоколамском проспекте, где он проживает, был угнан автомобиль марки «ВАЗ».

Оперативники осмотрели место происшествия. По составленному описанию на поиск автомобиля были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Машину обнаружили в оном из городских дворов. Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 21-летний житель областной столицы. Мужчина сознался в содеянном.

За «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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