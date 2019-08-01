В Тверской области кроссовер опрокинулся в кювет, пострадал пассажир

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-01T11:35:39+03:00

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Авария произошла вечером, 31 июля, на 38-м км автодороги Москва-С.Петербург-Конаково-Иваньково, Конаковского района Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 25-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Хендэ Крета", ехала в направлении города Конаково, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 32-летний мужчина-пассажир, которые ехал на пассажирском сидении без ремня безопасности. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU