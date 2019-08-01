В Твери мужчину задержали при попытке сделать "закладки" на улице города
Молодой человек 1995 года рождения был задержан при попытке сбыта наркотиков сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на одной из улиц в Пролетарском районе Твери.
При досмотре у подозреваемого обнаружено и изъято два полимерных свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством общей массой порядка четырех граммов.
По данным оперативников, подозреваемый намеревался распространять наркотик бесконтактным способом посредством «закладок» на территории города.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Фигурант водворен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU