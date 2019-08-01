2019-08-01T11:12:50+03:00
Происшествия

В Твери мужчину задержали при попытке сделать "закладки" на улице города

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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За сбыт наркотиков мужчине грозит 20 лет тюрьмыЗа сбыт наркотиков мужчине грозит 20 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Молодой человек 1995 года рождения был задержан при попытке сбыта наркотиков сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на одной из улиц в Пролетарском районе Твери.

При досмотре у подозреваемого обнаружено и изъято два полимерных свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что вещество является наркотическим средством общей массой порядка четырех граммов.

По данным оперативников, подозреваемый намеревался распространять наркотик бесконтактным способом посредством «закладок» на территории города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Фигурант водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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