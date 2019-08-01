В Тверской области предприятие задолжало сотрудникам более четырех миллионов рублей заработной платы
Права работников помогла восстановить прокуратура
Работникам предприятия в Тверской области не доплатили 4,5 млн рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Конаковская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда граждан в ОАО "Зверохозяйство Мелковское".
Установлено, что предприятие задолжало работникам 4,5 млн. рублей по заработной плате. В суд направлено 62 заявления о выдаче судебных приказов по взысканию задолженности. Все иски удовлетворены. Права работников восстановлены.
В отношении общества межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Юридическое лицо оштрафовано на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU