2019-08-01T08:46:53+03:00
Происшествия

Житель Тверской области отобрал у своей сожительницы кольцо и получил условный срок

Инцидент произошел в Калязине
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области мужчина получил условный срок за украденное кольцо Фото: архив "КП"В Тверской области мужчина получил условный срок за украденное кольцо Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 50-летний житель Калязина, который с марте 2019 года ограбил местную жительницу.

Установлено, что подсудимый вместо со своей сожительницей находился на лестничной площадке в подъезде одного из домов. Мужчина попросил у женщины денег на покупку алкоголя, но получив отказ, начал угрожать побоями и потребовал отдать ему золотое кольцо, которое было на пальце у потерпевшей.

Испугавшись, женщина отдала принадлежащее ей украшение стоимостью 5 640 рублей.

Калязинский районный суд признал мужчину виновным по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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