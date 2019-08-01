Житель Тверской области отобрал у своей сожительницы кольцо и получил условный срок
Перед судом предстал 50-летний житель Калязина, который с марте 2019 года ограбил местную жительницу.
Установлено, что подсудимый вместо со своей сожительницей находился на лестничной площадке в подъезде одного из домов. Мужчина попросил у женщины денег на покупку алкоголя, но получив отказ, начал угрожать побоями и потребовал отдать ему золотое кольцо, которое было на пальце у потерпевшей.
Испугавшись, женщина отдала принадлежащее ей украшение стоимостью 5 640 рублей.
Калязинский районный суд признал мужчину виновным по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU