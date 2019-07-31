2019-07-31T23:53:29+03:00
Общество

Детей с родителями приглашают в тверской горсад на занятия йогой

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Вход на занятия свободный. Фото: Вконтакте, Детская афиша ТверьВход на занятия свободный. Фото: Вконтакте, Детская афиша Тверь
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1 августа в Городском Саду Твери пройдет занятие по детской йоге.

В программе занятия: мышечно - суставная гимнастика, гимнастика для глаз, игры.

- В спортивном мероприятии могут принять участие дети от 4 до 11 лет вместе с родителями, - отмечают организаторы из "Академии здоровья".

Вход свободный.

Горсад, на лужайке справа от центрального входа. Ориентироваться на флаг.

1 августа в 12.00.

График занятий от организаторов в Горсаду:

- по вторникам, с 10.00 до 11.00, «Комплекс оздоровительных гимнастик»,

- по средам, с 10.00 до 11.00, «Тибетская гимнастика»,

- по четвергам, с 12.00 до 12.45, «Детская йога»,

- по четвергам, с 18.30 до 19.30, «Скандинавская ходьба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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