Детей с родителями приглашают в тверской горсад на занятия йогой
1 августа в Городском Саду Твери пройдет занятие по детской йоге.
В программе занятия: мышечно - суставная гимнастика, гимнастика для глаз, игры.
- В спортивном мероприятии могут принять участие дети от 4 до 11 лет вместе с родителями, - отмечают организаторы из "Академии здоровья".
Вход свободный.
Горсад, на лужайке справа от центрального входа. Ориентироваться на флаг.
1 августа в 12.00.
График занятий от организаторов в Горсаду:
- по вторникам, с 10.00 до 11.00, «Комплекс оздоровительных гимнастик»,
- по средам, с 10.00 до 11.00, «Тибетская гимнастика»,
- по четвергам, с 12.00 до 12.45, «Детская йога»,
- по четвергам, с 18.30 до 19.30, «Скандинавская ходьба».
ИСТОЧНИК KP.RU