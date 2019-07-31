Накануне Медового спаса Детский музейный центр Твери приглашает освоить технику верховой набойки
3 августа Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея приглашает всех на мастер-класс, посвященный Спасам, праздникам, которые пройдут в августе.
В последний летний месяц православные отмечают три Спаса: Медово-маковый - 14 августа, Яблочный - 19 августа, Хлебный - 29 августа.
- Освятив в церкви дары природы, хозяйки несут их домой на свой праздничный стол. А угощения всегда кажутся еще вкуснее, если стол накрыт празднично и нарядно! Поэтому предлагаем и вам украсить свой стол к праздникам нарядной салфеткой, которую вы сделаете своими руками в технике верховой набойки! - приглашают сотрудники ДМЦ.
Набойка – один из древнейших способов нанесения узора на ткань. При верховой набойке рисунок наносится сразу краской с помощью «манеры» - доски с вырезанным на ней рисунком.
На мастер-классе можно будет освоить это ремесло, используя набоечные доски – «манеры», которые были сделаны по образцам старинных тверских досок из фондов ТГОМ и в точности повторяют рисунки старинных тканей.
С собой желательно иметь одноразовые перчатки, фартук и нарукавники.
Необходима предварительная запись по телефону: 8(4822) 45-71-76
Начало в 12:00.
Наш адрес: ул. Советская, 3а Стоимость одного рабочего места – 200 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU