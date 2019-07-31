Под Тверью в ДТП с иномаркой тяжело пострадал 14-летний мотоциклист
Подросток ехал без документов
В ДТП под Тверью тяжело пострадал мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 31 июля, в деревне Глазково Калининского района Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Рено".
14-летний мотоциклист ехал в шлеме и получил тяжелые травмы. Документов при себе у подростка не было.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU