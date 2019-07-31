В Заволжском районе Твери демонтируют 30 гаражей
В Заволжском районе Твери начались работы по демонтажу незаконно установленных на землях общего пользования гаражей, киосков, ограждений и других нестационарных объектов.
Все объекты, подлежащие сносу, были выявлены администрацией района в ходе мониторинга.
- Как правило, объекты, находятся в заброшенном состоянии и давно не используются. Возможность их демонтажа рассматривает специальная комиссия. В случае положительного решения администрацией города издаётся соответствующее постановление, которое служит основанием для сноса объекта, - уточнили в пресс-службе администрации Твери.
Если в установленный срок владелец объекта не предпринимает мер по демонтажу, эту работу организует администрация района.
Как отметил глава администрации Заволжского района Дмитрий Синягин, в этом году на территории Заволжья будет ликвидировано 30 объектов, подрядчик уже приступил к демонтажу.
ИСТОЧНИК KP.RU