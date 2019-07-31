2019-07-31T18:03:04+03:00
Звезды

Творческий вечер "Литературное лето" пройдёт под открытым небом в Твери

Организаторы обещают уютную обстановку, чай, сладости и много хорошей поэзии и прозы
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
До 3 августа у вас есть время подучить любимое стихотворение!До 3 августа у вас есть время подучить любимое стихотворение!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

- Давайте вместе окунёмся в летнюю атмосферу творчества! - приглашает любителей поэзии и позы Тверская библиотека имени Горького. - 3 августа в 14:00 ждём вас на вечере в формате открытого микрофона «Литературное лето»!

Собравшиеся смогут рассказать любимые стихи, в том числе и свои, прочитать прозу или просто послушать других. Всех объединит тема «Август в поэзии русских и зарубежных авторов».

Организаторы также обещают множество сюрпризов. Один из них в том, что вечер пройдёт на свежем воздухе – в Книжном шатре, в уютной обстановке – с чаем и сладостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больного ребёнка экстренно доставили из Осташкова в Тверь
В Твери из горящего общежития эвакуировали жильцов
В Твери грабитель разбил окно и ворвался в квартиру к молодой женщине
Для доставки пожилых людей в медучреждения в Тверской области закупили спецтранспорт
На концерт-презентацию «Колыбельная Единственной» приглашают в Ботанический сад Твери
В Тверской области задержали двух женщин, которые в порыве ревности жестоко избили соперницу
В Твери определили самых выносливых и метких полицейских
В Твери третьи сутки ищут мужчину, который пошел купаться в Волгу и пропал
В парке Победы в Твери появятся новые образцы военной техники
Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно выйти на пенсию
Тверской гастрофестиваль "Вкус Верхневолжья" сменил местоположение
В августе мобильные бригады детских врачей посетят десять районов Тверской области
По настоянию прокуратуры в Тверской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки
На рынке в Тверской области сбили пешехода
По факту заболевания детей в лагере "Салют" в Тверской области возбуждено уголовное дело
В ДТП в центре Твери пострадала семилетняя девочка
Неизвестные снова сожгли иномарку в Твери
Микрофинансовую организацию в Твери оштрафовали за незаконное требование денег от заемщика
Любители охоты и природы из Тверской области могут принять участие в фотоконкурсе "Охота - моя страсть"
В Твери подвели итоги первой Литературной премии имени Натальи Серовой
В Тверской области пьяный водитель сбил женщину и уехал
В программу ремонта дорог Тверской области добавили несколько новых объектов
В припаркованном на улице Твери автомобиле мужчины прятали "паленый" алкоголь
В Твери осудили педофила-рецидивиста, который насиловал 11-летнего ребенка
В МЧС предупреждают жителей Тверской области о сильном ветре