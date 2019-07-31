Творческий вечер "Литературное лето" пройдёт под открытым небом в Твери

СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-31T18:03:04+03:00

До 3 августа у вас есть время подучить любимое стихотворение! Фото: Евгения ГУСЕВА

Организаторы обещают уютную обстановку, чай, сладости и много хорошей поэзии и прозы

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- Давайте вместе окунёмся в летнюю атмосферу творчества! - приглашает любителей поэзии и позы Тверская библиотека имени Горького. - 3 августа в 14:00 ждём вас на вечере в формате открытого микрофона «Литературное лето»!

Собравшиеся смогут рассказать любимые стихи, в том числе и свои, прочитать прозу или просто послушать других. Всех объединит тема «Август в поэзии русских и зарубежных авторов».

Организаторы также обещают множество сюрпризов. Один из них в том, что вечер пройдёт на свежем воздухе – в Книжном шатре, в уютной обстановке – с чаем и сладостями.

ИСТОЧНИК KP.RU