Творческий вечер "Литературное лето" пройдёт под открытым небом в Твери
Организаторы обещают уютную обстановку, чай, сладости и много хорошей поэзии и прозы
До 3 августа у вас есть время подучить любимое стихотворение!Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Давайте вместе окунёмся в летнюю атмосферу творчества! - приглашает любителей поэзии и позы Тверская библиотека имени Горького. - 3 августа в 14:00 ждём вас на вечере в формате открытого микрофона «Литературное лето»!
Собравшиеся смогут рассказать любимые стихи, в том числе и свои, прочитать прозу или просто послушать других. Всех объединит тема «Август в поэзии русских и зарубежных авторов».
Организаторы также обещают множество сюрпризов. Один из них в том, что вечер пройдёт на свежем воздухе – в Книжном шатре, в уютной обстановке – с чаем и сладостями.
ИСТОЧНИК KP.RU