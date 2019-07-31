2019-07-31T16:59:13+03:00
Происшествия

В Твери из горящего общежития эвакуировали жильцов

Огонь уничтожил комнату на седьмом этаже
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери сгорела комната в общежитииВ Твери сгорела комната в общежитииФото: Артем КИЛЬКИН
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Сообщение о ЧП в поселке Химинститута поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около полудня 31 июля.

По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в девятиэтажном жилом доме, который является общежитием. Возгорание произошло в одной из комнат на седьмом этаже.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, во время пожара никто не пострадал, все успели выйти. Из-за сильного задымления часть жильцов из соседних комнат была эвакуирована.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло меньше часа. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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