В Твери из горящего общежития эвакуировали жильцов
Сообщение о ЧП в поселке Химинститута поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около полудня 31 июля.
По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в девятиэтажном жилом доме, который является общежитием. Возгорание произошло в одной из комнат на седьмом этаже.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, во время пожара никто не пострадал, все успели выйти. Из-за сильного задымления часть жильцов из соседних комнат была эвакуирована.
На ликвидацию пожара у спасателей ушло меньше часа. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU