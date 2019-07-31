В Твери грабитель разбил окно и ворвался в квартиру к молодой женщине

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-31T16:46:58+03:00

Грабитель напал на женщину, когда она находилась у себя дома в Твери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Угрожая хозяйке ножом, он похитил золотые украшения, телефоны и ноутбук

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С заявлением о разбойном нападении в полицию обратилась 25-летняя жительница города Твери. Женщина сообщила, что днем неизвестный разбил оконное стекло, проник в квартиру и, угрожая ножом, похитили у нее золотые украшения, мобильные телефоны и ноутбук, а после чего скрылся. Ущерб составил 54 тысячи рублей.

На поиски злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери злоумышленник был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

За разбой мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU