В Твери грабитель разбил окно и ворвался в квартиру к молодой женщине
С заявлением о разбойном нападении в полицию обратилась 25-летняя жительница города Твери. Женщина сообщила, что днем неизвестный разбил оконное стекло, проник в квартиру и, угрожая ножом, похитили у нее золотые украшения, мобильные телефоны и ноутбук, а после чего скрылся. Ущерб составил 54 тысячи рублей.
На поиски злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери злоумышленник был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
За разбой мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU