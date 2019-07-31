2019-07-31T16:35:59+03:00
Общество

Для доставки пожилых людей в медучреждения в Тверской области закупили спецтранспорт

Автомобилями могут воспользоваться пенсионеры и люди с ограниченными возможностями
Ольга ТРОФИМОВА
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Для доставки пенсионеров в медучреждения закуплены автомобилиДля доставки пенсионеров в медучреждения закуплены автомобилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тверская область участвует в национальном проекте "Демография". В рамках его реализации для доставки людей старшего возраста, проживающих в сельской местности, в учреждения здравоохранения закуплено 16 специализированных автомобилей.

На закупку из федерального бюджета было выделено 30,4 млн рублей. В результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия более 2,1 млн рублей. На заседании региональной Бюджетной комиссии, которое состоялось в правительстве Тверской области, было предложено потратить сэкономленные средства на закупку еще одной единицы транспорта.

Автомобиль, оснащенный электромеханическим подъемником для комфорта людей с ограниченными возможностями, будет закуплен для комплексного центра социального обслуживания населения Калининского района.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, приобретение транспорта для этих целей – важное направление работы в рамках национального проекта, которое связано с улучшением качества жизни, поддержкой представителей старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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