2019-07-31T15:40:28+03:00
Звезды

На концерт-презентацию «Колыбельная Единственной» приглашают в Ботанический сад Твери

Начало в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 августа Ботанический сад ТвГУ приглашает на романтический концерт-презентацию Семёна Миронова «Колыбельная Единственной».

Молодой автор-исполнитель и музыкант Семён Миронов представит свой второй акустический альбом «Колыбельная Единственной». Вместе с ним своё творчество гостям вечера представят музыканты и исполнители: Олег Мухин (НR – studio), Майя Саед (акустика, вокал), Сергей Раев (акустика).

- Вас согреет душевная музыка и ароматный ботанический чай от Сада. Приглашаем погрузиться в теплую атмосферу творчества и природы, вместе насладиться тихо уходящим летом, - приглашают организаторы.

Начало в 19.00.

Вход платный: 150 руб. Дети, студенты, пенсионеры – 100 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области задержали двух женщин, которые в порыве ревности жестоко избили соперницу
В Твери определили самых выносливых и метких полицейских
В Твери третьи сутки ищут мужчину, который пошел купаться в Волгу и пропал
В парке Победы в Твери появятся новые образцы военной техники
Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно выйти на пенсию
Тверской гастрофестиваль "Вкус Верхневолжья" сменил местоположение
В августе мобильные бригады детских врачей посетят десять районов Тверской области
По настоянию прокуратуры в Тверской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки
На рынке в Тверской области сбили пешехода
По факту заболевания детей в лагере "Салют" в Тверской области возбуждено уголовное дело
В ДТП в центре Твери пострадала семилетняя девочка
Неизвестные снова сожгли иномарку в Твери
Микрофинансовую организацию в Твери оштрафовали за незаконное требование денег от заемщика
Любители охоты и природы из Тверской области могут принять участие в фотоконкурсе "Охота - моя страсть"
В Твери подвели итоги первой Литературной премии имени Натальи Серовой
В Тверской области пьяный водитель сбил женщину и уехал
В программу ремонта дорог Тверской области добавили несколько новых объектов
В припаркованном на улице Твери автомобиле мужчины прятали "паленый" алкоголь
В Твери осудили педофила-рецидивиста, который насиловал 11-летнего ребенка
В МЧС предупреждают жителей Тверской области о сильном ветре