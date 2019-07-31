На концерт-презентацию «Колыбельная Единственной» приглашают в Ботанический сад Твери
11 августа Ботанический сад ТвГУ приглашает на романтический концерт-презентацию Семёна Миронова «Колыбельная Единственной».
Молодой автор-исполнитель и музыкант Семён Миронов представит свой второй акустический альбом «Колыбельная Единственной». Вместе с ним своё творчество гостям вечера представят музыканты и исполнители: Олег Мухин (НR – studio), Майя Саед (акустика, вокал), Сергей Раев (акустика).
- Вас согреет душевная музыка и ароматный ботанический чай от Сада. Приглашаем погрузиться в теплую атмосферу творчества и природы, вместе насладиться тихо уходящим летом, - приглашают организаторы.
Начало в 19.00.
Вход платный: 150 руб. Дети, студенты, пенсионеры – 100 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU