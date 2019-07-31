На концерт-презентацию «Колыбельная Единственной» приглашают в Ботанический сад Твери

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-31T15:40:28+03:00

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11 августа Ботанический сад ТвГУ приглашает на романтический концерт-презентацию Семёна Миронова «Колыбельная Единственной».

Молодой автор-исполнитель и музыкант Семён Миронов представит свой второй акустический альбом «Колыбельная Единственной». Вместе с ним своё творчество гостям вечера представят музыканты и исполнители: Олег Мухин (НR – studio), Майя Саед (акустика, вокал), Сергей Раев (акустика).

- Вас согреет душевная музыка и ароматный ботанический чай от Сада. Приглашаем погрузиться в теплую атмосферу творчества и природы, вместе насладиться тихо уходящим летом, - приглашают организаторы.

Начало в 19.00.

Вход платный: 150 руб. Дети, студенты, пенсионеры – 100 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU