2019-07-31T14:28:09+03:00
Происшествия

В Тверской области задержали двух женщин, которые в порыве ревности жестоко избили соперницу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушку избили из-за ревности Фото: vk.com/"Кимры LIFE"Девушку избили из-за ревности Фото: vk.com/"Кимры LIFE"
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Две женщины избили третью в порыве ревности. Инцидент произошел в Кимрах Тверской области 29 июля.

О происшествии стало известно после того, как в паблике "Кимры LIFE" в соцсети появилась фотография жестоко избитой девушки.

Автор публикации сообщил, что девушку избили молодые люди, они же пытались изнасиловать пострадавшую. Однако, информация не подтвердилась.

Как стало известно ТИА, девушку избили вовсе не мужчины, а две женщины в возрасте 35-лет, с которыми пострадавшая вместе проводила время на квартире за распитием алкогольных напитков.

В компании присутствовали и мужчины. Один из них понравился потерпевшей, и она стала оказывать ему знаки внимания. Это не ускользнуло от его спутницы, и на улице женщины напали на гостью. Девушка получила многочисленные травмы, но сама пришла домой, где ее родственники вызвали скорую помощь.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Обе подозреваемые в избиении женщины задержаны сотрудниками МО МВД России "Кимрский" и дают показания в полиции, проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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