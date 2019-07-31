2019-07-31T13:49:10+03:00
Общество

В Твери определили самых выносливых и метких полицейских

Командные соревнования по стрельбе и преодолении полосы препятствий прошли среди полицейских региона
Ольга ТРОФИМОВА
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Участники бегали, стреляли и проходили полосу препятствий Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиУчастники бегали, стреляли и проходили полосу препятствий Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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В лично-командных соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой, которые состоялись в областной столице, приняли участия подразделения УМВД России по Тверской области и городу Твери, а также территориальные органы МВД России на районном уровне.

Соревнования проходили как в личном, так и в командном зачёте и позволили не только укрепить командный дух участников, но и выявить самых сильных и выносливых. В полосу препятствий был включен бег, преодоление элементов полосы препятствий и стрельба из пистолета Макарова по мишени с расстояния 20 метров.

- Победители определялись по сумме очков, набранных каждым участником соревнований по итогам преодоления полосы препятствий и стрельбы из пистолета Макарова, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По итогам состязаний в общекомандном зачете лучшей стала команда межмуниципального отдела МВД России "Кашинский". В личном зачете в категории до 35 лет победу одержал полицейский из МО МВД России "Ржевский", в категории свыше 35 лет первое место занял боец отряда специального назначения "ГРОМ" УНК УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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