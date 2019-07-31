В Твери третьи сутки ищут мужчину, который пошел купаться в Волгу и пропал

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-31T13:33:39+03:00

Последний раз мужчину видели на берегу реки в Заволжском районе

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Картушин Николай Владимирович 1995 года рождения перестал выходить на связь с родными 28 июля.

Последний раз его видели на берегу Волги со стороны Тверского вагоностроительного завода.

В группе ВПСО "Сова" в соцсети появилась ориентировка на поиск пропавшего. Сообщается, что мужчина ростом 170 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза голубые, был одет в плавки темно-синего цвета. На левой руке есть татуировка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят звонить по телефонам: 8(915)722-55-66, 8(910)646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU