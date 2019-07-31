2019-07-31T13:17:54+03:00
Общество

В парке Победы в Твери появятся новые образцы военной техники

Город принял на баланс самоходную установку, самолет и танк
Ольга ТРОФИМОВА
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Парк "Патриот" на базе парка Победы пополнится новыми образцами боевой техникиПарк "Патриот" на базе парка Победы пополнится новыми образцами боевой техникиФото: Альберт БОЙКОВ
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Решение о принятии в муниципальную собственность трех объектов движимого имущества одобрили депутаты Тверской городской Думы на внеочередном заседании 30 июля.

Три образца демилитаризированной военной техники - макет самоходной установки ИСУ-152, планер самолета МиГ-25 и макет танка Т-34 дополнят экспозицию в парке Победы.

Объекты были доставлены в Тверь из разных районов области. Учитывая, что экспозиция находится в открытом доступе, следить за сохранностью техники и обеспечивать безопасность детей, которые гуляют в парке Победы и залезают на танки и самолеты, будет городская администрация.

Напомним, что парк Победы был выбран площадкой для обустройства в областной столице парка "Патриот", который будет включать экспозицию военной техники, благоустроенные зоны отдыха, интерактивные площадки, демонстрирующие военную историю региона и России, а также современные достижения Вооружённых Сил страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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