Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно выйти на пенсию
В прокуратуру Пеновского района обратился местный житель.
В ходе прокуроской проверки было установлено, что заявитель обратился в Управление Пенсионного фонда РФ в Торжокском районе Тверской области с заявлением о назначении пенсии по старости досрочно. Однако, в начислении пенсии заявителю отказали, сославшись на отсутствие у него необходимого трудового стажа.
- По результатам проверки прокурор района, не согласившись с действиями работников пенсионного фонда, обратился в суд с исковым заявлением о назначении заявителю обозначенной пенсии, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Прокурором доказан факт занятости заявителя на работах с тяжелыми условиями труда в период не менее 12 лет 6 месяцев, дающий ему право на назначении пенсии упомянутой категории.
Торжокский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU