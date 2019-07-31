Прокуратура помогла жителю Тверской области досрочно выйти на пенсию

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-31T12:16:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру Пеновского района обратился местный житель.

В ходе прокуроской проверки было установлено, что заявитель обратился в Управление Пенсионного фонда РФ в Торжокском районе Тверской области с заявлением о назначении пенсии по старости досрочно. Однако, в начислении пенсии заявителю отказали, сославшись на отсутствие у него необходимого трудового стажа.

- По результатам проверки прокурор района, не согласившись с действиями работников пенсионного фонда, обратился в суд с исковым заявлением о назначении заявителю обозначенной пенсии, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Прокурором доказан факт занятости заявителя на работах с тяжелыми условиями труда в период не менее 12 лет 6 месяцев, дающий ему право на назначении пенсии упомянутой категории.

Торжокский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU