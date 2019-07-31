2019-07-31T11:25:10+03:00
Общество

В августе мобильные бригады детских врачей посетят десять районов Тверской области

Осмотры пациентов будут проходить на базе ЦРБ
Ольга ТРОФИМОВА
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В августе выездные бригады детских врачей посетят 10 районов Тверской областиВ августе выездные бригады детских врачей посетят 10 районов Тверской областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В августе в десяти районах Тверской области выездные бригады врачей детской областной клинической больницы проведут консультации для детей.

Работа выездных мобильных бригад расширена областным минздравом по поручению главы региона Игоря Рудени.

7 августа мобильная бригада ДОКБ в составе травматолога-ортопеда, хирурга, уролога-андролога и невролога проведет осмотр детского населения Вышневолоцкого, Спировского, Фировского и Удомельского районов.

Прием состоится с 9:00 до 14:00 на базе детской поликлиники Вышневолоцкой ЦРБ по адресу: г. Вышний Волочек, ул. Сиверсова, д. 10.

9 августа с 10:00 до 14:00 врачи в том же составе осмотрят детей Осташковского, Пеновского, Андреапольского и Селижаровского районов.

Прием пройдет в детской поликлинике ЦРБ города Осташков по адресу г. Осташков, Ленинский пр-т, д. 117.

13 августа с 9:00 до 14:00 специалисты проведут консультации для маленьких пациентов Торжокского и Кувшиновского районов.

Осмотр пройдет в детской поликлинике ЦРБ по адресу: г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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