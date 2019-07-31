По настоянию прокуратуры в Тверской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки
Информация признана запрещенной к распространению
Исковые требования прокуратуры удовлетворены Фото: архив "КП"
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Видеоролики о способах изготовления взрывчатки были выявлены прокуратурой Сандовского района в ходе мониторинга сети Интернет.
В судебном порядке надзорный орган потребовал признать размещенную информацию запрещенной к распространению.
- Доступ на указанные Интернет-ресурсы является свободным, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данных страниц и скопировать информацию в электронном формате может любой пользователь, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU