2019-07-31T11:07:30+03:00
Общество

По настоянию прокуратуры в Тверской области закрыли сайт с инструкцией по изготовлению взрывчатки

Информация признана запрещенной к распространению
Ольга ТРОФИМОВА
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Исковые требования прокуратуры удовлетворены Фото: архив "КП"Исковые требования прокуратуры удовлетворены Фото: архив "КП"
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Видеоролики о способах изготовления взрывчатки были выявлены прокуратурой Сандовского района в ходе мониторинга сети Интернет.

В судебном порядке надзорный орган потребовал признать размещенную информацию запрещенной к распространению.

- Доступ на указанные Интернет-ресурсы является свободным, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данных страниц и скопировать информацию в электронном формате может любой пользователь, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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