На рынке в Тверской области сбили пешехода

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-31T10:54:48+03:00

Пешехода сбили на рынке в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Авария случилась около полудня 30 июля на территории торгового рынка в Старице.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 27-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-212140" проезжала между торговых палаток на ул. Володарского дом 6, проявила невнимательность к дорожной обстановке и наехала на 65-летнюю женщину.

С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU