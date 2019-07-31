2019-07-31T10:54:48+03:00
Происшествия

На рынке в Тверской области сбили пешехода

ДТП произошло в Старице
Ольга ТРОФИМОВА
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Пешехода сбили на рынке в Тверской областиПешехода сбили на рынке в Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась около полудня 30 июля на территории торгового рынка в Старице.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 27-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-212140" проезжала между торговых палаток на ул. Володарского дом 6, проявила невнимательность к дорожной обстановке и наехала на 65-летнюю женщину.

С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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