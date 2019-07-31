2019-07-31T10:46:07+03:00
Происшествия

По факту заболевания детей в лагере "Салют" в Тверской области возбуждено уголовное дело

Лагерь закрыт, проводятся следственные мероприятия
Ольга ТРОФИМОВА
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Лагерь "Салют" закрыт, возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиЛагерь "Салют" закрыт, возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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По результатам проведения доследственной проверки следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, инцидент в лагере "Салют" в Кимрском районе Тверской области произошел 24 июля. В инфекционное отделение Кимрской ЦРБ с признаками кишечной инфекции поступили восемь воспитанников лагеря. После проверки учреждения сотрудниками Роспотребнадзора, было установлено, что дети заразились норовирусом - возбудителем кишечной инфекции, который также выявили у сотрудников пищеблока.

В настоящее время загородный лагерь "Салют" закрыт.

- Следователи СКР проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках которого допрашивают руководство лагеря и его сотрудников, изымают необходимую документацию. Сотрудникам регионального следственного управления будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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