2019-07-31T10:21:53+03:00
Происшествия

В ДТП в центре Твери пострадала семилетняя девочка

Ребенка госпитализировали с травмами
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал семилетний ребенок Фото: пресс-служба УГИБДД России п Тверской областиВ ДТП пострадал семилетний ребенок Фото: пресс-служба УГИБДД России п Тверской области
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Авария произошла утром, 30 июля, около дома №1 по улице Советской в Твери.

47-летняя женщина, управляя автомобилем "Ситроен С3" не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась автомобилем "Киа Рио", который остановился для высадки пассажира.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля "Киа Рио" - семилетняя девочка. Она находилась на заднем пассажирском сидении слева в детском удерживающем устройстве.

С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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