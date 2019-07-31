В ДТП в центре Твери пострадала семилетняя девочка
Ребенка госпитализировали с травмами
В ДТП пострадал семилетний ребенок Фото: пресс-служба УГИБДД России п Тверской области
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Авария произошла утром, 30 июля, около дома №1 по улице Советской в Твери.
47-летняя женщина, управляя автомобилем "Ситроен С3" не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась автомобилем "Киа Рио", который остановился для высадки пассажира.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля "Киа Рио" - семилетняя девочка. Она находилась на заднем пассажирском сидении слева в детском удерживающем устройстве.
С травмами ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU