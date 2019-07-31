2019-07-31T10:12:05+03:00
Происшествия

Неизвестные снова сожгли иномарку в Твери

ЧП произошло в Заволжском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Иномарка сгорела полностью Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Антон ДергачевИномарка сгорела полностью Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Антон Дергачев
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Пожар произошел в ночь на 30 июля на улице Горького в районе дома №27 в Заволжском районе Твери. По прибытии на место пожарно-спасательной части, установлено, что сгорел автомобиль "Skoda Roomster", 2007 года выпуска.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем уничтожены сгораемые части автомобиля.

Предположительная причина пожара – поджог. Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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