Микрофинансовую организацию в Твери оштрафовали за незаконное требование денег от заемщика

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-31T09:17:38+03:00

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Микрокредитная компания ООО МКК "Лига денег" привлечена к административной ответственности за то, что незаконным способом требовала от должников возврата долга по кредитным обязательствам.

Дело об административном правонарушении рассмотрел Заволжский районный суд. Из материалов следует, что микрофинансовая организация выдала кредит жительнице областной столицы по договору потребительского займа. У женщины образовалась задолженность по платежам и, чтобы добиться денег, кредиторы регулярно приходили к ней на работу и выясняли сведения о должнике, оказывали психологическое воздействие на заемщика, что противоречит требованиям Федерального законодательства.

Постановлением Заволжского районного суда г.Твери от 27 июля юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, что это не первый судебный процесс, связанный с "Лигой денег". В апреле 2019 года заемщику из Твери пришлось просить государственной защиты из-за угроз кредиторов расправиться с его семьей за долг в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU